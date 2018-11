Cirque du Soleil, a Torino nuovo show

TORINO, 15 NOV - Parte da Torino, stasera al PalaAlpitour, il tour italiano dell'ultimo spettacolo del Cirque du Soleil, Toruk. Il primo volo, ispirato al film Avatar di James Cameron. I mostri in scena, dai più piccoli cani lupo allo stesso drago Taruk, il più cattivo, sono mossi da 6 danzatori, con ali di 12 metri e del peso di 150 chili. Una scenografia colossale, avvallata dallo stesso Cameron, che ha lavorato allo spettacolo con Michel Lemieux e Victor Pilon, registi specializzati in tecniche multimediali. Sul palco 104 persone, tra cui 43 artisti provenienti da 20 Paesi. Acrobati e danzatori come la giovane svizzera Elia Aymon, che ha cominciato a studiare circo contemporaneo una decina di anni fa alla scuola Flic di Torino. "Sognavo di arrivare al Cirque du Soleil - spiega durante le prove, mostrando le ali della sua gigantesca farfalla multicolore -. Ai giovani dico di non mollare mai e di inseguire i propri sogni". Dopo Torino Toruk sarà a Bologna (22-25 novembre) e a Milano (14-17 febbraio 2019).