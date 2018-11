Ambasciata Gb, incontri sull'arte

LONDRA, 14 NOV - Un ciclo di incontri che attraverso le storie di successo di esponenti del mondo culturale si propone di celebrare la creatività italiana e il 'made in Italy'. E' il senso della serie di eventi dal titolo 'A2B - Art to Business' inaugurata dall'ambasciata d'Italia a Londra. Per spiegare il felice connubio tra arte e mondo del business si è tenuta una conversazione sul mecenatismo delle fondazioni bancarie fra Michele Coppola, direttore di Arte, cultura e beni storici di Intesa SanPaolo, e Roberta Cremoncini, direttore della galleria londinese Estorick, ospiti dell'ambasciatore Raffaele Trombetta. Per l'occasione la sede diplomatica ha esposto un capolavoro di Umberto Boccioni ('Officine a Porta Romana', 1909-1910) della collezione di Intesa, che sarà poi ospitato, dal 21 novembre al 20 gennaio, nel museo italiano di Islington, nella mostra 'Woman + Landscape Umberto Boccioni 1907 - 1912'. Nella serie di incontri sono previsti eventi su design, alta sartoria, arte contemporanea e musica.