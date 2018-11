Bookcity case milanesi aperte a lettura

MILANO, 14 NOV - Dopo il successo sperimentato nel 2017, tornano a Milano le letture aperte al pubblico nelle case dei cittadini durante Bookcity, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell'editoria che dal 15 al 18 novembre anima per il settimo anno il capoluogo lombardo con oltre 1.400 appuntamenti tra incontri, reading, laboratori e mostre. L'iniziativa, prodotta dall'agenzia dei festival culturali diffusi H+, intende azzerare le distanze tra luoghi pubblici e privati attraverso il potere delle parole, della loro lettura e del loro ascolto. Quello della lettura nelle case è un viaggio in dieci parole che diventano racconto in altrettante abitazioni private, dislocate in diversi punti della città e aperte al pubblico dai proprietari. Parole che nell'uso comune si sono ritrovate abusate, smarrite e svuotate e che ritrovano il loro senso nella scrittura e nella lettura, interpretata dagli autori stessi o da lettori volontari.