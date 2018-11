Maneskin, primo tour in Europa

ROMA, 14 NOV - Dopo la pubblicazione del nuovo album "Il ballo della vita", che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli nella top ten e che ha ottenuto la certificazione Disco d'oro in una sola settimana, e dopo aver iniziato a girare l'Italia con il loro tour autunnale, sold out in tutte le 15 date, i Maneskin annunciano anche il primo tour europeo. Prenderà il via a febbraio e si sposterà tra Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania. I Måneskin si sono già esibiti live in Europa a giugno, sul palco di due tra i più importanti festival musicali internazionali: l'Hurricane Festival di Scheeßel (Germania) e O Son Do Camiño di Santiago de Compostela (Spagna). Queste le date europee: 6 febbraio Barcellona, 7 febbraio Madrid, 9 febbraio Parigi, 12 febbraio Zurigo, 13 febbraio Berna, 15 febbraio Amburgo, 17 febbraio Stoccarda, 19 febbraio Bruxelles, 22 e 24 febbraio Londra, 27 febbraio Monaco, 28 febbraio Lugano.