3/o Torino Short Film Market durante Tff

TORINO, 14 NOV - Oltre 90 progetti provenienti da oltre 25 paesi partecipano al 3/o Torino Short Film Festival dal 22 al 25 novembre nella cornice del 36/o Torino Film Festival in programma dal 23 novembre all'1 dicembre. Considerato il più importante evento industry in Italia per la forma breve, rappresenta l'occasione migliore per chi ha realizzato o vuole realizzare un corto per trovare un coproduttore, un distributore o un buyer. I film sono divisi in tre sezioni: 'Digital', con incontri one-on-one e una tavola rotonda tra società di produzione nazionali e internazionali; 'Distributors Meet Buyers' alla quale partecipano 17 distributori di 10 nazioni; 'Oltrecorto' dedicata ai progetti di lungometraggio o serie tv basati su un corto precedentemente completato. Da segnalare, inoltre, una master class con Sydney Sibilia (autore della fortunata serie Smetto quando voglio), e gli Stati Generali del Corto Italiano il 25 ai quali partecipano anche Rai Cinema, Mediaset e il Centro Sperimentale di Cinematografia.