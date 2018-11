Solve Sundsbo apre Photo Vogue Festival

MILANO, 14 NOV - È attorno ai temi della diversità e della nuova mascolinità che si svilupperà la terza edizione di Photo Vogue Festival, a Milano dal 15 al 18 novembre. Tre le mostre al centro dell'evento, presentato oggi. Le prime sono due collettive dal titolo 'Embracing Diversity' e 'All that man is -Fashion and Masculinity now', allestite a Base, lo spazio industriale riconvertito in centro culturale in via Bergognone. La terza è una monografia del fotografo svedese Solve Sundsbo, a Palazzo Reale, dove resterà aperta fino al 9 dicembre, dal titolo 'Beyond the still Image'. L'artista, che è anche regista, ha sempre puntato su ricerca e sperimentazione e le sue opere sono una rielaborazione, tra scansioni 3D, manipolazioni digitali e biodimensionalità. "Ma quel che a me importa è che scatenino emozioni - ha detto il fotografo prima dell'inaugurazione - Le mie opere sono difficili da descrivere a parole, ciò che conta è che ognuno guardandole provi qualcosa, che sia gioia, dolore, sorpresa".