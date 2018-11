A NY nel 2019 mostra su Leonard Cohen

NEW YORK, 14 NOV - A poco più di due anni dalla sua morte, New York renderà omaggio a Leonard Cohen con una mostra al Jewesh Museum. 'Leonard Cohen: A Crack in Everything' (Leonard Cohen, un esperto in tutto, ndr) aprirà il prossimo 19 aprile e resterà aperta fino a tutto settembre 2019. Sarà un'installazione multimediale con video, i suoi disegni e una serie di audio attraverso cui il pubblico potrà ascoltare i brani più famosi dell'artista di origini canadesi. Occuperà due piani del museo e sarà curata da John Zeppetelli e Victor Shiffman. La mostra, approvata dallo stesso Cohen prima di morire, è itinerante: il debutto è stato a Montreal, in Canada, dove Cohen nacque nel 1934, e dopo New York l'esposizione farà tappa a Copenhagen e San Francisco.