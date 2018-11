Red Zone, thriller, muscoli e filosofia

ROMA, 14 NOV - A parte il fatto che il leader della squadra super-speciale per azioni sotto copertura, James Silva (Mark Wahlberg), è un anche po' filosofo, un teorico del caos pieno di muscoli, il film 'Red Zone - 22 miglia di fuoco', come si capisce subito è un action thriller classico pieno di armi ultima generazione, droni, nerd e guerra digitale. Firmato da Peter Berg, il regista di Battleship, il film, in sala dal 15 novembre distribuito da Universal Pictures e Lucky Red in associazione con 3 Marys, ci porta dentro il cuore della squadra speciale Red Zone che deve portare a termine una missione letale e pericolosa: proteggere un informatore a conoscenza di segreti che potrebbero sventare attacchi terroristici di portata mondiale. L'unità guidata da Silva (Wahlberg) e dalla sua bella luogotenente Alice Kerr (Lauren Cohan) dovrà cosi scortare questo informatore preziosissimo per ben 22 miglia in una corsa contro il tempo.