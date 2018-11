Leonardo Monteiro, esce album d'esordio

ROMA, 14 NOV - Dopo la partecipazione tra le Nuove Proposte all'ultimo festival di Sanremo con il brano "Bianca", il 23 novembre esce l'album d'esordio di Leonardo Monteiro dal titolo "Il mio Tempo" (Nar International/Artist First). Dallo stesso giorno sarà in radio il singolo "Tempo". Monteiro presenterà in anteprima l'album il 20 novembre a Milano, durante la Milano Music Week. "Il Mio Tempo", prodotto da Adriano Pennino, Dariana Koumanova e Domenico (Mimmo) Cappuccio, contiene 10 brani, tra cui due in lingua inglese, che affrontano il tema dell'amore nelle sue mille sfumature. Il disco vede la partecipazione del trombettista Fabrizio Bosso e dell'arpista Simona Vitale. "Se non si coglie l'attimo il tempo può sfuggire di mano. Credo fortemente che nella vita ci sia un tempo per tutto: quando non è il tuo momento alcune cose non accadono -racconta Monteiro-. La vita di ogni individuo gira intorno al tempo. Tutto questo mi affascina enormemente e quindi ho deciso di chiamare il mio primo album proprio Il mio tempo".