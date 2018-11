A Donizetti Opera 2010 l'opera ritrovata

MILANO, 14 NOV - Al festival Donizetti di Bergamo nel 2019 andrà in scena anche L'ange de Nisida, in prima mondiale. Composta prima del 1840 non andò mai in scena perché il theatre de la Renaissance di Parigi, che l'aveva commissionata, sospese la programmazione per problemi finanziari. La partitura è stata ritrovata e ricomposta dalla musicologa Candida Mantica che ha rintracciato sparpagliati in 18 contenitori alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi 470 pagine manoscritte di Donizetti, il tutto grazie anche alla copia di una bozza del libretto dell'opera conservata a Bergamo. L'opera è andata in scena (ma in forma di concerto) lo scorso luglio al Covent Garden di Londra. Grande quindi l'attesa per l'allestimento completo che debutterà il 16 novembre 2019. Ad aprire la kermesse del prossimo anno sarà Pietro il Grande, mentre il terzo titolo in programma è Lucrezia Borgia. Al festival di quest'anno (che inizia il 20 novembre) sono in cartellone Enrico di Borgogna e il Castello di Kenilworth.