Giorgia, esercizio sentimento con cover

MILANO, 14 NOV - Un disco ideato con gusto da ascoltatrice, ripercorrendo l'adolescenza e più recenti amori musicali: questo è 'Pop Heart' per Giorgia, che a Milano ha presentato l'album contenente 15 successi italiani e internazionali da lei reinterpretati, in uscita il 16 novembre. "Il mio percorso è nato con le cover, nei club romani, e ancora alla fine dei concerti ne canto per dire da dove veniamo: ma su disco non è come dal vivo, così ho cercato di rispettare le canzoni ma rendendole mie, usando la voce al servizio delle parole, un esercizio di sentimento più che di tecnica", ha spiegato l'artista romana, che ad aprile e maggio sarà in tour in 11 palazzetti. Già il 23 novembre Giorgia si esibirà nel Duomo di Milano con la sua band e l'orchestra Roma Sinfonietta per un'iniziativa benefica: "Porterò le mie canzoni, qualche cover che mi è stata richiesta e l'Ave Maria di Schubert".