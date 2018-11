Scala: Audi, opera Kurtag farà discutere

MILANO, 14 NOV - 'Samuel Beckett: Fin de Partie', unica opera dell'ungherese Gyorgy Kurtag che debutta in prima mondiale alla Scala il 15 novembre, è destinata a far discutere, o meglio "ad aprire un dibattito", secondo Pierre Audi, che ha lavorato tre anni alla regia. "E' la prima volta che un capolavoro della letteratura - ha spiegato - viene utilizzato nell'opera tenendo ogni parola. Non era mai successo". E le parole scelte da Beckett in quella che è una delle sue pièce più famose qui vengono cantate ciascuna con delle intenzioni molto precise, rendendo il lavoro molto "emozionale". Questo Fin de Partie, secondo Audi, è molto "impegnativo per gli spettatori che sono afferrati per le budella" da una storia universale. Per la prima del compositore forse il più famoso al mondo, dovrebbe essere presente in forma privata anche il primo ministro ministro ungherese Viktor Orban, oltre a una serie di famosi compositori, musicisti e direttori di teatri di tutta Europa.