Bonisoli, film prima in sala, poi pay tv

ROMA, 14 NOV - "Mi accingo oggi a firmare il decreto che regola le finestre in base a cui i film dovranno essere prima distribuiti nelle sale e dopo di questo su tutte le piattaforme che si vuole. Penso sia importante assicurare che chi gestisce una sala sia tranquillo nel poter programmare film senza che questi siano disponibili in contemporanea su altre piattaforme". Lo ha detto il ministro della Cultura Bonisoli nel videomessaggio inviato alla presentazione della ricerca Agis/Iulm 'Spazi culturali ed eventi di spettacolo: un importante impatto sull'economia del territorio". "Stiamo lavorando con produttori e distributori - ha aggiunto - affinché la prossima sia la vera prima estate del cinema italiano con grandi blockbuster che escono già da agosto. È la prima volta che accade, consentirà di avere una programmazione distribuita in più mesi, e di superare il buco gestionale che c'è ora in estate per la presenza di pochi titoli nelle sale".