Antico e moderno per Basilica di Norcia

NORCIA (PERUGIA), 14 NOV - La Basilica di San Benedetto, a Norcia, avrà un volto antico e un'anima moderna. Sarà ricostruita così come era prima della scossa del 30 ottobre di due anni fa, ma nelle sue strutture dovrà esserci il meglio delle tecniche e dei materiali contemporanei, così da garantire la massima sicurezza in chiave antisismica. A stabilirlo sono le linee di indirizzo individuate della commissione ministeriale, presieduta dal professor Antonio Paolucci, propedeutiche al concorso internazionale di progettazione della ricostruzione. Linee guida che la soprintendente alle Belle arti dell'Umbria, Marica Mercalli, ha spiegato all'ANSA. "La Basilica verrà ricostruita sulla fisionomia originaria e quindi l'aspetto sarà esattamente così come era prima del terremoto" ha detto. "Nella ricostruzione - ha aggiunto - ci sarà invece molta modernità ma riguarderà, appunto, l'uso dei materiali e le tecniche di costruzione e consolidamento delle strutture, in modo da garantire la massima stabilità dell'edificio".