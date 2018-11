Entro estate via macerie Basilica Norcia

NORCIA (PERUGIA), 14 NOV - "La rimozione delle macerie all'interno della Basilica di San Benedetto a Norcia contiamo di terminarla entro l'estate 2019": a dirlo, all'ANSA, è la soprintendente alle Belle arti dell'Umbria, Marica Mercalli. "Al momento è stato svuotato un terzo delle macerie e sono serviti circa tre mesi - spiega la soprintendente - ma per procedere con i lavori è necessario andare a nuova gara per l'affidamento delle opere e questo inevitabilmente allungherà un po' i tempi. Considerando quelli necessari per il bando e quelli per eseguire l'intervento possiamo immaginare di completare lo svuotamento tra sette-otto mesi". Oltre alla rimozione delle macerie, ci sarà da completare anche la "gabbia" metallica nella parte della controfacciata. Intervento che non era stato possibile eseguire al momento dell'installazione della protezione proprio per via del cumulo di detriti all'interno della Basilica.