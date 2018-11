Dogman, via a LA marcia verso gli Oscar

LOS ANGELES, 14 NOV - E' ufficialmente iniziata ieri sera a Los Angeles la corsa agli Oscar di Dogman, il film di Matteo Garrone. L'esordio della pellicola, accolta con entusiasmo dal pubblico raccolto nella sala del Teatro Egiziano a Hollywood, è avvenuto durante la serata d'apertura della 14/a edizione del festival Cinema Italian Style. Oltre a Dogman, il festival, diretto da Laura Delli Colli e organizzato dall'Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con AFI Fest e The American Cinemateque, ha selezionato alcune tra le pellicole italiane più significative di questa stagione. Tra essi Euforia, diretto da Valeria Golino. L'attrice e regista ha rischiato di non essere presente alla presentazione per un piccolo inconveniente accaduto durante i controlli alla dogana. "Mi hanno tenuta due ore in uno stanzino in attesa che qualcuno verificasse la mia identità. Alla fine però un ufficiale dell'immigrazione mi ha chiesto se ero quella che aveva fatto Hot Shots, mi ha chiesto un autografo e mi ha lasciata passare".