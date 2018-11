Bastardi, si lavora alla terza serie

ROMA, 13 NOV - Finale con il botto, non solo di ascolti, ma con un attentato, per I Bastardi di Pizzofalcone 2. L'ultima puntata della serie tratta dai libri di Maurizio De Giovanni e diretta da Alessandro D'Alatri con protagonisti Alessandro Gassmann (l'ispettore Lojacono) e Carolina Crescentini (la pm Piras) lascia lo spettatore senza fiato: una bomba sorprende i protagonisti della serie mentre sono a tavola nella locanda di Letizia: qualche frazione di secondo la bomba poi scorrono i titoli di coda. Stop immagini. Classico finale aperto. L'ultima puntata ha totalizzato una media di ascolto di 5 milioni e mezzo di telespettatori (23,4%). Ma soprattutto tra i più commentati sui social al termine dell'episodio, con gli sfoghi e la protesta dei fan che chiedono a gran voce e al più presto la terza stagione. A togliere la riserva è il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta: "E' già in preparazione lo sviluppo della terza serie, che tornerà a mostrare i nostri protagonisti, in una Napoli inedita e piena di umanità"