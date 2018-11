Nuovo trailer per Roma di Alfonso Cuaron

ROMA, 13 NOV - Arriva il nuovo trailer di 'Roma' di Alfonso Cuaron, il capolavoro bianco e nero targato Netflix del regista messicano premio Oscar e già vincitore, proprio con questo film, del Leone d'oro al Festival di Venezia. Un cane che salta dietro la porta a vetri della casa della famiglia protagonista del film e poi sequenze di vita quotidiana con sullo sfondo un dramma, queste in estrema sintesi le immagini del trailer. Roma il progetto più personale di Cuaron, avrà un'uscita esclusiva in un numero limitato di sale nelle città di Los Angeles, New York e in Messico dal 21 novembre. Altre uscite poi a Toronto e Londra seguiranno il 29 novembre insieme ad altri importanti mercati internazionali che continueranno ad aggiungersi a partire dal 5 dicembre. E in Italia? Per ora non ci sono date certe, ma sicuramente le uscite in sala dovrebbe precedere la distribuzione, il 14 dicembre, a livello mondiale sulla piattaforma Netflix.