Salmo apre Tour a Torino il 9 marzo

TORINO, 13 NOV - Parte da Torino il 9 marzo prossimo al Pala Alpitour, il Playlist Tour 2019 di Salmo, il rapper italiano che ha venduto di più nel 2016, con 11 dischi di platino e 14 dischi d'oro. La sua prima tournée nei palazzetti italiani, farà poi tappa al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Palapartenope di Napoli, all'Unipol Arena di Bologna, alla Kioene Arene di Padova, al PalaGeorge di Montichiari (Brescia) e al Mediolanum Forum di Milano. In dicembre si tengono invece i due eventi speciali che vedono Salmo salire per la prima volta sui palchi delle principali arene italiane, il Mediolanum Forum il 22 (sold out) e il PalaLottomatica di Roma il 16, al quale si aggiunge la data zero a Vigevano il 13 dicembre. '90 Min', il singolo dal quale è nato il progetto, ha dominato le classifiche dalla sua prima uscita. Salmo è noto anche per le sue perfomance provocatorie tra le quali il travestimento da clochard per le strade di Milano, l'apertura di un canale su Pornhub, l'evento acrobatico ai Navigli.