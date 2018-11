Costanzo, i suoi memorabili Anni Novanta

ROMA, 13 NOV - Gli anni Novanta, quelli dell'amore e del matrimonio con Maria De Filippi e dell'attentato di Cosa Nostra. Maurizio Costanzo li rievoca con lucida nostalgia nel suo nuovo libro 'Il tritolo e le rose' (pp 132, euro 18), che arriva in libreria il 13 novembre per Mondadori. "Non è vero che gli anni sono tutti uguali. Nella mia vita i Novanta sono stati speciali, anni di tritolo e di rose. Di assurdi boati e di bellissimi fuochi d'artificio" dice Costanzo. Sempre così restio a parlare della vita privata, Costanzo scrive con sincerità dell'amore per Maria, rivela i dettagli del loro primo incontro a Venezia (freddino) o il motivo per cui, grazie alle imperscrutabili trame del destino, lei accetta di spostarsi da Pavia a Roma e di lavorare in tv invece che nelle aule di tribunale. E ricorda quel 14 maggio del 1993: se l'attentato di Cosa Nostra fosse andato a segno "la mia vita sarebbe saltata in aria e io non avrei potuto sposare la donna che amavo: Maria" racconta, sempre nel suo stile asciutto e ironico.