Baby K, oggi sono più divertita

MILANO, 13 NOV - Non solo le hit estive, ma spunti sociali e momenti intimi in una veste dai colori accesi: questo è 'Icona', nuovo album di Baby K, in uscita il 16 novembre. "Ne sono orgogliosa perché mi rappresenta molto - spiega la rapper e cantante - 'Icona' è un disco positivo con messaggi positivi: sono ancora una femmina alfa ma più evoluta, meno agguerrita e più divertita". Nel disco i featuring di J-Ax, Vegas Jones e Gemitaiz che rimandano alle radici hip-hop, e brani più personali come 'Sogni d'oro e di platino': "E' un'ode ai sogni, perché per i giovani è difficile permettersi di sognare, soprattutto per le problematiche legate all'occupazione". La title track osserva invece la società di oggi: "Grazie ai social abbiamo tutti un palcoscenico, ma la mia concezione di icona è diversa da quella dei social". Baby K sarà in concerto il 28 marzo a Milano e il 29 a Roma.