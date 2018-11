Pausini, 7/12 esce Fatti Sentire Ancora

ROMA, 13 NOV - Dopo essere stata la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo di Roma lo scorso luglio, Laura Pausini mette a segno un altro record: è la prima cantante donna italiana a ricevere due nomination nella categoria "Best Traditional Pop Vocal Album" per la versione spagnola dell'ultimo album "Fatti sentire/Hazte Sentir" e "Producer of the Year" per il lavoro svolto dal produttore Julio Reyes Copello nella versione spagnola del brano "Il coraggio di andare" ai Latin Grammy Awards 2018, il 15 novembre a Las Vegas. E' l'ottavo anno che Laura Pausini è candidata ai Latin Grammy: ha vinto per ben tre volte nella categoria "Best Female Pop Vocal Album", l'ultima nel 2009 con "Primavera in anticipo", un record condiviso con Shakira. Un 2018 di successi arricchito dall'uscita, il 7 dicembre, di "Fatti Sentire Ancora" (Atlantic/Warner Music), la special edition dell'ultimo disco, che conterrà anche il duetto inedito con Biagio Antonacci Il coraggio di andare e che sarà disponibile in più versioni in tutto il mondo.