Modugno, 60 anni Nel blu dipinto di blu

ROMA, 13 NOV - Esce il 23 novembre per Warner Music "Un cilindro, un fiore e un frack", la raccolta che racchiude i momenti più importanti della carriera di Domenico Modugno e che vuol celebrare il 60/o anniversario del brano italiano più celebre al mondo: "Nel blu dipinto di blu", conosciuto anche come Volare. L'album è composto da 3 cd con i brani rimasterizzati dai nastri originali. Nel terzo cd sono presenti le versioni di artisti come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Juliette Gréco, Jovanotti, Stylophonic, Malika Ayane e altri ancora, che negli anni hanno interpretato "Nel blu dipinto di blu". A completamento della raccolta, le bonus track di Negramaro con "Meraviglioso" e Massimo Ranieri con "Amara terra mia".