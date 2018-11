Manhattan Transfer, unica data a Carpi

MODENA, 13 NOV - I Manhattan Transfer, uno dei più importanti gruppi vocali della storia del jazz, saranno al teatro Comunale di Carpi (Modena) giovedì 15 novembre per l'unica data italiana di 'The Junction Tour'. L'esibizione, inserita nel cartellone del Bologna Jazz Festival, apre il programma de 'L'Altra musica', serie di concerti che spaziano dal jazz al gospel, al pop. 'The Junction' è il più recente album del quartetto statunitense, attivo dal 1969, e il primo dopo la scomparsa del fondatore Tim Hauser, avvenuta nel 2014, sostituito da Trist Curless. Il nome del gruppo deriva dal titolo del romanzo 'Manhattan Transfer' pubblicato nel 1925 dallo scrittore John Dos Passos e dedicato alla New York degli anni Venti, durante la cosiddetta 'era del jazz'. La loro cover del '77 di 'Chanson d'amour' arrivò al primo posto per tre settimane nel Regno Unito e per due settimane in Norvegia, e l'album 'Vocalese' è stato candidato ai Grammy Awards in 12 categorie, primato superato solo da 'Thriller' di Michael Jackson.