Morto Rain, voce Hal 9000 Odissea Spazio

NEW YORK, 12 NOV - E' morto a 90 anni Douglas Rain, celebre voce del computer Hal 9000 nel film di Stanley Kubrick '2001: Odissea nello Spazio'. A dare la notizia della morte dell'attore di origini canadesi, lo Stratford Festival, compagnia di teatro dell'omonima cittadina della provincia dell'Ontario in Canada da lui stesso fondata nel 1953. Non si conoscono le cause della morte. Hal 9000 era il supercomputer di bordo della nave spaziale Discovery nel film di Kubrick e il nome è l'acronimo di "Heuristic ALgorithmic" (algoritmo euristico).