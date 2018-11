Hellwig, nuovo album e tre spettacoli

MILANO, 12 NOV - Un album in arrivo e tre spettacoli in scena per la cantante milanese italo-tedesca Helena Hellwig. Il disco, 'Ho visto anche degli uomini felici', uscirà a dicembre ed è scritto in gran parte dalla stessa Hellwig con l'aiuto di Massimo Germini, storico chitarrista di Roberto Vecchioni, e del cantautore Matteo Passante. Intanto Hellwig e Germini stanno girando l'Italia con lo spettacolo 'Musiche e parole', dove il racconto della musica d'autore italiana da Domenico Modugno a Dario Brunori prende la forma del teatro-canzone. L'8 dicembre, al Bonaventura di Milano andrà in scena invece un altro progetto, 'Archi Rock', con Khora Quartet, nel quale Hellwig rivisita giganti del rock come Led Zeppelin, Muse e Deep Purple inserendo anche brani di altra estrazione di artisti come Bjork. A maggio, infine, Helena sarà a teatro con uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber.