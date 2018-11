Torna Dido con nuovo album e un tour

ROMA, 12 NOV - La cantautrice britannica Dido torna in scena con un nuovo album "Still on my mind", in uscita l'8 marzo 2019 e un nuovo tour mondiale in 27 date che la vedrà a Milano, nel Teatro degli Arcimboldi, l'8 maggio 2019, data unica in Italia. Assente dalle scene da cinque anni, Dido anticiperà "Still on my mind", con il singolo "Hurricanes" disponibile già dal 12 novembre: il disco, che arriva anche cinque anni dopo il precedente "Girl Who Got Away", è il primo frutto del contratto discografico firmato con BMG. Dido lo presenterà con una serie di concerti che la vedranno esibirsi in molte città europee e statunitensi, a distanza di quindici anni dalla sua ultima tournée. Il debutto è fissato per il 5 maggio a Praga. In scaletta ci saranno le canzoni del nuovo album, ma non mancheranno le hit della cantautrice: da "Thank You" a "Here With Me", passando per "White Flag".