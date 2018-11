Non ci resta che vincere da boom a Oscar

ROMA, 12 NOV - Uragano Zalone a parte, ormai è difficile che i film italiani superino i 10 milioni di euro al botteghino. In Spagna invece ci sono fenomeni come Campeones, che uscirà da noi il 6 dicembre, distribuito da Bim/Movies Inspired, con il titolo Non ci resta che vincere, dramedy delicata e profonda di di Javier Fesser, che unisce attori d'esperienza come Javier Gutiérrez e Athenea Mata e protagonisti disabili, fra i quali Sergio Olmos, José De Luna e Gloria Ramos. Il film ha incassato oltre 18 milioni di euro ed è stato scelto come candidato spagnolo nella corsa all'Oscar per il miglior film straniero. Al centro del racconto c'è Marco (Gutiérrez), allenatore di basket emergente che per scontare una pena in affidamento ai servizi sociali, riceve l'incarico di allenare una squadra formata da persone con un deficit mentale. "Ero partito dall'idea di raccontare che siamo tutti uguali - dice il regista a Roma - e ho finito con la consapevolezza che siamo tutti meravigliosi differenti".