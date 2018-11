Siti Unesco, la campagna di Rai e Mibac

ROMA, 12 NOV - Dall'Arte rupestre della Val Camonica alle torri di San Gimignano, l'Opera dei Pupi, la Pizza. La bellezza dei 54 siti Unesco italiani arriva in tv con 54 mini documentari in onda su Rai 3 (dal lunedì al venerdì alle 16 prima di Geo, il sabato alle 11 e la domenica alle 10.30) e su Rai Storia (tutti i giorni alle 21.10) e con cinque grandi speciali in onda su Rai Storia (dal 26/11 al 24/12 il lunedì alle 21.10). Un'iniziativa "da servizio pubblico", sottolinea l'ad Rai Fabrizio Salini, presentandola con il sottosegretario Mibac Lucia Borgonzoni, "obiettivo far conoscere il patrimonio italiano". Il progetto ha impegnato il servizio pubblico in una operazione complessa in giro per l'Italia: "Le musiche sono originali, le immagini bellissime riprese con droni, tutti i testi realizzati in casa in una interlocuzione continua con il Mibac", fa notare il direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Quanto alla decisione di puntare su un mini formato, spiega, "è stata voluta: volevamo rendere virale la bellezza".