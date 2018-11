Al via campagna lettura Mondadori Store

ROMA, 12 NOV - Parte il 15 novembre la nuova campagna di Mondadori Store 'C'è vita, in un libro. La tua' che punta a valorizzare l'esperienza della lettura attraverso la voce e i volti dei lettori. L'iniziativa del network di librerie del Gruppo Mondadori è nata da un'idea dell'artista Mr. SaveTheWall, al secolo Pierpaolo Perretta. Nel corso di due sessioni speciali di shooting all'interno del Mondadori Megastore di via Marghera a Milano, Mr. SaveTheWall, ha incontrato cento persone. A ogni partecipante è stato chiesto di portare con sé il proprio libro preferito: sono emerse storie ed emozioni profonde suscitate dalla lettura raccolte in un video e fissate in un ritratto fotografico. "Un adagio che ho fatto mio è 'l'arte è negli occhi di chi guarda'. E così nel Bookshot, in quanto opera d'arte, ho potuto riscontrare che gli intervistati avevano fatto proprio il libro letto e resa unica l'esperienza di lettura" spiega Mr.SaveTheWall.