Un cinepanettone "pieno di veleno"

ROMA, 12 NOV - In una baita in montagna piena di neve si incontra per il cenone di fine anno un eterogeneo gruppo di persone: scambisti molto determinati, ladri, una raffinata donna borghese con toy boy e un anziano politico razzista su sedia a rotelle con tanto di giovane compagna. E mentre queste coppie attendono cena e sesso, nulla va per il verso giusto. E' 'Cosa fai a Capodanno', black comedy che guarda ai Coen e Tarantino come al cinema horror e western, esordio alla regia di Filippo Bologna, sceneggiatore e scrittore. Il film, in sala dal 15/11 con Vision Distribution in 350 copie, nasce nel segno della contaminazione dei generi: "Il cinepanettone tradizionale è legato a un'Italia che non esiste più - dice il regista -. Niente da dire su questo tipo di prodotti che hanno un'importante funzione sociale, ma io volevo fare un cinepanettone anomalo, pieno di veleno di topi". Nel cast Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio.