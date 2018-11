The Flaming Lips, un disco su Tom Petty

MILANO, 12 NOV - Il circo psichedelico dei The Flaming Lips torna in Italia con una data all'Alcatraz di Milano il 14 novembre. "Il nostro show è simile a quello dello scorso anno, ma con una produzione e una scaletta diverse: non credo che possa mai 'invecchiare', ogni sera è un momento speciale", dice il frontman Wayne Coyne all'ANSA, anticipando le prossime uscite del gruppo: 12 canzoni narrate da Mick Jones dei Clash per l'installazione 'The King's Mouth' ad aprile, 'The Soft Bulletin' in versione sinfonica in estate, quindi un EP con le Deep Valley e un album con la cantante pop londinese Georgia Barnes. In preparazione anche un nuovo LP: "Abbiamo voluto immaginare che tipo di disco avrebbe fatto Tom Petty se, invece di andare a Los Angeles, fosse rimasto a suonare e drogarsi in Oklahoma con mio fratello". Ma nessun brano politico: "Una canzone di protesta renderebbe Trump solo più forte".