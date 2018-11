Emma, magazine per raccontare me stessa

ROMA, 12 NOV - "E' un progetto incredibile, non pensavo di riuscire a realizzarlo". Emma, in un bar di Roma in una mattina di sole autunnale, sfoglia tra le mani la sua ultima creatura: "Essere Qui - BooM Edition", la ristampa del suo ultimo album, con 4 nuovi inediti, tra cui il singolo Mondiale attualmente in radio, all'interno di un vero e proprio magazine (disponibile dal 16 novembre). "Interamente scritto ed edito da me", tiene a precisare la cantante. "Un magazine nel quale ho raccontato delle storie, che sono le mie, ma che possono essere quelle di tutti, che vorrei continuasse a uscire, rigorosamente in formato cartaceo, indipendentemente dai miei progetti discografici. Anche per dare voce a giovani scrittori, giovani fotografi, giovani artisti". Un modo nuovo per ribadire ancora una volta la volontà di fare ciò che si sente "senza la paura di non piacere" e "anche perché le cose scritte nero su bianco hanno un effetto diverso". Da metà febbraio, poi, Emma tornerà in tour nei palasport.