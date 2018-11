Muscato regista del film 'La rivincita'

ROMA, 12 NOV - Primo ciak il 12/11 a Martina Franca, in Puglia, per il film La rivincita, debutto cinematografico di Leo Muscato, regista e drammaturgo, 'Oscar della Lirica' dal 2016 quando la Fondazione Verona per l'Arena gli assegna l'International Opera Awards - Opera Star come Miglior Regista. Basato sull'omonimo romanzo di Michele Santeramo (Baldini & Castoldi), il film, scritto da Leo Muscato e dallo stesso Michele Santeramo, racconta le avventure economiche e familiari di due fratelli, figli di contadini delle murge pugliesi, e delle loro mogli. Vincenzo (Michele Cipriani), a causa di un assegno protestato per colpa del fratello Sabino (Michele Venitucci) perde ogni possibilità di fido bancario e intanto gli viene espropriato il terreno in cambio di un risarcimento irrisorio. Sabino èvittima delle stranezze della moglie Angela (Sara Putignano), sempre senza soldi. I due fratelli finiscono in mano agli strozzini. Il film è una produzione Altre Storie con Rai Cinema e il supporto di Apulia Film Commission.