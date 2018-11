In 10 mila al festival 'Economia come'

ROMA, 11 NOV - Circa 10 mila persone hanno partecipato a 'Economia Come', il festival prodotto da Fondazione Musica per Roma insieme alla Camera di Commercio di Roma e promosso da Invitalia con la consulenza editoriale di Laterza Agorà, che si chiude con il +30% di affluenza rispetto all'edizione del 2017. La seconda edizione ha visto la presenza di tanti giovani, accorsi ad ascoltare personaggi di rilievo del mondo dell'economia, dell'impresa e delle istituzioni che si sono confrontati su questioni cruciali per il futuro del Paese. Presenti al festival anche il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il direttore dell'Osservatorio per i conti pubblici dell'Università Bocconi, Carlo Cottarelli, e l'economista francese Jean-Paul Fitoussi. Rispetto allo scorso anno, incontri e dibattiti sono aumentati del 15%. In crescita anche web e digitale, con 30 podcast, 15 dirette streaming tra Facebook e Youtube, oltre 1200 tweet, 7,8 milioni di visualizzazioni dei contenuti contenenti l'hashtag #economiaCome.