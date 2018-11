Il canto tradizionale sardo negli Usa

CAGLIARI, 11 NOV - Il canto a cuncordu di Scano di Montiferro (Oristano) protagonista al 63/o Meeting of the Society for the Ethnomusicology (SEM), il più importante appuntamento internazionale dedicato all'etnomusicologia in programma quest'anno ad Albuquerque, in New Mexico. All'interno del programma di quest'anno è stato organizzato un concerto de Su Cuncordu Sas Bator Colonnas, una delle formazioni di canto a più voci maggiormente attive nel borgo del Montiferru, composta da Antioco Milia (Bassu), Francesco Fodde (Boghe), Antonio Carboni (Mesu Boghe) e Stefano Desogos (Contra). Questo evento rientra in un più grande percorso di ricerca portato avanti dall'etnomusicologo Diego Pani, che già nella precedente edizione del Meeting of the Society for the Ethnomusicology, alla fine del 2017 a Denver, Colorado, aveva presentato una relazione sul suo studio sul canto a cuncordu di Scano di Montiferro. Il concerto sarà preceduto da una introduzione di Pani: appuntamento venerdì 16 novembre all'Outpost Performance Space.