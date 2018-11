De Gregori, concerto ad Abu Dhabi

ABU DHABI, 11 NOV - Francesco De Gregori con Rimmel alle porte del deserto. Il "Principe" ha entusiasmato il 10 novembre ad Abu Dhabi i 700 spettatori che hanno gremito il bel teatro della New York University per non perdere questo evento speciale. A convincerlo ad esibirsi per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti è stato Claudio Corbino, l'imprenditore catanese che con la sua Associazione Diplomatici ha portato nel campus della capitale 500 studenti - la metà italiani, il resto di una quindicina di Paesi - per la quinta edizione di Change the World, la simulazione dell'attività dell'Onu. Lo spettacolo si apre tra gli applausi a "Raggio di sole", poi è un lungo viaggio tra le pietre miliari che hanno scandito la lunga carriera di De Gregori. Con lui sul palco la band, senza batteria, che lo ha accompagnato nei 29 concerti in due mesi del recente tour.