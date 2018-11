Ghezzi ritira premio a carriera De André

LECCO, 11 NOV - E' stato assegnato in memoria al cantautore Fabrizio De André, il premio Manzoni Città di Lecco alla carriera. Folla il 10 novembre all'auditorium della Casa dell'Economia a Lecco, in occasione della cerimonia di assegnazione. La giuria ha interpretato le "tracce" manzoniane dentro le parole di De André. A ritirare il premio è stata Dori Ghezzi, vedova del cantautore genovese, accolta da un lungo applauso. "Per me - ha esordito Dori Ghezzi - la figura di Fabrizio è attualissima. Le sue parole hanno saputo guardare oltre l'orizzonte e sono contemporanee. Lui, del resto, ha sempre voluto conoscere la gente e quella gente è diventata protagonista viva delle sue canzoni".