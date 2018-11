Morelli, Coliandro è uno di noi

ROMA, 11 NOV - L'Ispettore Coliandro somiglia a Giampaolo Morelli? "Io mi dico sempre: speriamo di no, soprattutto quando si rivela una frana con le donne, anche se certe volte guardandolo meglio... ma sì dai, per alcuni aspetti, finisce per cacciarsi in situazioni surreali. E piace al pubblico proprio per questo: in tanti mi scrivono su Instagram, perché si riconoscono in lui, mi ringraziano, si sentono meno soli, del genere 'allora queste cose non capitano solo a me", risponde l'attore all'ANSA. Morelli torna nei panni del poliziotto più pasticcione, testardo, opportunista, generoso, inconsapevolmente comico e ostinatamente incorruttibile tra tutti gli eroi televisivi. Quattro nuove avventure, nate dalla penna noir, ironica e graffiante di Carlo Lucarelli, in prime time su Rai2 da mercoledì 14 novembre. Con la regia fuori dagli schemi e ritmata dei Manetti Bros e tante 'guest star': Francesco Pannofino, Guè Pequeno, Gianmarco Tognazzi, Iva Zanicchi, Serena Rossi, Paolo Calabresi e Claudia Gerini.