M9, museo multimediale Italia del '900

VENEZIA, 11 NOV - Ci sono piccole cose, come la scoperta che un secolo fa la statura degli italiani era inferiore di 15 centimetri rispetto a quella fissata nel 2000, pari a 177 centimetri, o la "rivoluzione" dell'ingresso nelle case della televisione o della lavatrice. Ci sono anche grandi storie lungo le sale di M9, il Museo del Novecento che aprirà il primo dicembre a Mestre. Eventi da vivere in prima persona, come entrando nel rifugio antiaereo e vedere i bombardieri che sganciano le bombe, sentire il sordo rumore delle esplosioni, provare il brivido di ascoltare il racconto di chi quei momenti li ha provati sulla pelle oltre 70 anni fa. M9 è un museo di nuova generazione, voluto dalla Fondazione Venezia con un investimento di oltre 100 milioni di euro. Un museo senza oggetti, che nasce e trova linfa da accordi e ricerche con un centinaio di archivi, che si propone come interamente multimediale. Una "casa degli italiani" che racconta in otto sezioni "come eravamo, come siamo".