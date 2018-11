Little Mix, nel nome del girl power

ROMA, 11 NOV - Al grido di "se mi vuoi, devi prendermi così come sono" (dal brano Woman like me, cantato con Nicki Minaj, che ha già superato i 15 milioni di stream) le Little Mix sono le nuove paladine del "girl power", portabandiera della lotta contro i pregiudizi nei confronti delle donne. Formatesi nel 2011, al talent show X Factor Uk, che hanno poi vinto, le Little Mix (Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall) in questi 7 anni sono riuscite ad affermarsi come fenomeno globale, vendendo 45 milioni di album e superando così anche le Spice Girls. "E' pazzesco. Già raggiungere la metà del successo che avevano avuto loro sarebbe stato un traguardo incredibile per noi", raccontano le 4 ragazze inglesi che dal 16 novembre sono pronte a lanciare il loro nuovo progetto discografico, dal titolo LM5 (Sony Music). Un disco che segna una crescita personale e artistica del quartetto. Per LM5 hanno chiamato a collaborare Ed Sheeran, Camille Purcell, Jass Glynne, Mnek e Timbaland. "Questo album è fuoco!".