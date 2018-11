Locasciulli, esce il nuovo album Cenere

ROMA, 11 NOV - E uscito in digital download e sulle principali piattaforme streaming, e dal 16 novembre sarà nei negozi tradizionali, 'Cenere' (HOBO/Believe Digital/SELF), il nuovo album di inediti di Mimmo Locasciulli, accompagnato dal singolo omonimo, nonché title-track, e dal relativo video, con la partecipazione di Alessandro Haber. A due anni dal doppio cd celebrativo 'Piccoli cambiamenti', e dopo 9 anni dall'ultimo album di inediti ('Idra'), 'Cenere' racchiude tutto il percorso artistico di Mimmo: dalle esperienze folk al rock-pop cantautorale, dagli sconfinamenti nell'elettronica alle immersioni nel blues e nel jazz. Tante le collaborazioni, con Enrico Ruggeri, coautore di 'Le regole tra noi', Pacifico, autore del testo di 'Amnesia di un momento', e Büne Huber, front-man e anima dei Patent Ochsner, strepitosa rock band bernese, con cui Locasciulli ha scritto e cantato 'Anna Luna'. C'è Fabrizio Bosso alla tromba in 'Columbus Avenue' e Awa Ly, giovane cantante franco-senegalese, che duetta con Mimmo in 'Se vuoi'.