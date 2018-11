Fantastic Negrito, blues umano e civile

MILANO, 10 NOV - "Non ho scalette: vado sul palco, inizio e non so dove andrò a finire". Xavier Dphrepaulezz in arte Fantastic Negrito presenta così i suoi show, che porterà a Milano (Santeria Social Club) per due date sold out domenica 11 e lunedì 12 novembre. "Penso ai miei show come a un'esperienza per unirsi: il primo compito della musica è ispirare e portare amore", racconta all'ANSA il chitarrista e cantante americano di origine somala. Un senso mistico e civile, che traspare in album come l'ultimo 'Please Don't Be Dead': "Definirlo 'politico' suonerebbe insincero, mi limito a presentare il punto di vista di un essere umano". Una combinazione sintetizzata dalla copertina, una foto dell'artista in un letto d'ospedale dopo un incidente quasi mortale del 1999: "L'ho scelta per provocare: sembra riflettere lo stato del mondo e del mio paese in questo momento".