Salmo, record su Spotify con Playlist

ROMA, 10 NOV - Salmo, con il disco appena pubblicato Playlist, fa il record assoluto in Italia su Spotify. Il rapper registra il maggior numero di stream di un album in un giorno con quasi 10 milioni di stream (9.956.884). Inoltre, per la prima volta un artista italiano piazza 8 brani nella Global Chart. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 11 dischi di platino e 14 dischi d'oro, con oltre 248 milioni di visualizzazioni su YouTube. È l'artista rap ad aver venduto di più nel 2016. "90 MIN", il singolo che ha lanciato il progetto, ha dominato le classifiche, registrando numeri da record: n.1 della classifica FIMI/GfK, n.1 della classifica Top 50 di Spotify, n.1 della Top 100 e della Hip Hop/Rap di Apple Music, n.1 della classifica singoli e della Hip Hop/Rap di iTunes, più di 1 milione di stream in 24 ore (debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista), oltre 15 milioni di stream, debutto direttamente nella Top 100 Globale di Spotify il giorno della pubblicazione.