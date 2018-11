Hugh Grant e uno scandalo molto inglese

ROMA, 10 NOV - Hugh Grant è uno degli attori più amati del mondo che negli anni, seppur con il volto segnato da qualche ruga in più, non solo ha forse acquistato in fascino, ma anche in punti da parte della critica e della stampa del settore. E' il protagonista di 'Uno scandalo molto inglese' (A Very English Scandal), la miniserie tv che arriva dal 23 novembre su FoxCrime con tre episodi pieni di intrigo, passione e mistero, un tentato omicidio e molto altro ancora. Una serie che riporta alla luce l'affaire Thorpe, astro nascente in politica negli anni '70: brillante, progressista, manipolatore, educato a Eton e Oxford, stava per diventare capo del Partito Liberale quando l'aspirante modello Norman Scott uscì allo scoperto affermando di essere stato il suo amante. Accanto a Grant c'è uno dei giovani attori britannici più dotati di talento, ovvero Ben Whishaw (Spectre; Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick) nel ruolo di Scott. La regia è affidata al due volte nominato all'Oscar Stephen Frears.