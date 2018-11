Backstreet Boys annunciano l'album DNA

ROMA, 10 NOV - I Backstreet Boys tornano con un nuovo album: Dna, in uscita il 25 gennaio per RCA Records. Il decimo album della band, già disponibile in pre-order, contiene pezzi scritti da Lauv (già con Charli XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) and Mike Sabbath (J Balvin). Il disco è anticipato dal singolo "Chances" scritto da Ryan Tedder (leader dei OneRepublic) e da Shawn Mendes. L'11 maggio il gruppo darà il via al "DNA World Tour" - il suo più grande tour nelle arene da oltre 18 anni - e il 15 maggio sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano. Durante questi tre mesi la band si esibirà in Europa e Nord America. I Backstreet Boys sono Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean, Kevin Richardson. "Il nostro gruppo si è formato 26 anni fa - racconta Howie D - e abbiamo passato tanti alti e bassi durante la nostra carriera. Ma dalle nostre singole esperienze abbiamo capito che la cosa più importante era fare ciò che fosse meglio per il gruppo".