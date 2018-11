Da Salvini a Tajani Alla lavagna su Rai3

ROMA, 10 NOV - "Molti dicono che lei è razzista, ma lei pensa davvero di esserlo?", chiede candidamente Sofia. "No, tutt'altro" scuote la testa Matteo Salvini. "Lei ha perdonato le persone che hanno ucciso suo padre?", è la domanda di Ksenia. "No... Ti aspettavi una risposta diversa?", replica Rita Dalla Chiesa. "Dicono che lei è una rompiscatole", incalza Samira. "Ah, che bello!", sorride Milena Gabanelli. "Lei assomiglia con quegli occhiali un po' a Harry Potter": e Danilo Toninelli scoppia a ridere. Non è facile essere interrogati dai bambini: sono diretti, spigliati, arguti. Lo sanno bene i personaggi della politica, del giornalismo e dello spettacolo protagonisti del nuovo access prime time di Rai3, 'Alla lavagna!', al via il 12/11 alle 20.20: prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, il programma mette i vip a confronto con una classe di 18 studenti tra i 9 e i 12 anni. "Raccontiamo la realtà attraverso gli occhi di chi comincia a progettare la vita", spiega il direttore di Rai3 Stefano Coletta.