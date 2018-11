Hit parade, chi è Junior Cally

ROMA, 9 NOV - Benji e Fede, Maneskin, Elisa e poi il rapper con la maschera antigas. Junior Cally irrompe, a sorpresa, nella classifica Fimi-Gfk degli album più venduti, con il primo album "Ci entro dentro", prodotto da Sugar. Poco si sa circa l'identità di uno dei rapper di maggior successo degli ultimi tempi. Cally è apparso per la prima volta a inizio 2017 e da allora è stato un crescendo. Classe 1991, tra un post su Instagram e il nuovo singolo, sta spopolando: il brano Bulldozer è arrivato a un milione e mezzo di visualizzazioni in poche settimane. Ad alimentare l'interesse, oltre al talento, l'alone di mistero: di Junior Cally non si conosce né l'identità né il volto. Il ragazzo non si è mai fatto vedere senza maschera antigas, alla quale non rinuncia nemmeno durante gli eventi pubblici. Su Instagram anche madre e padre indossano maschere antigas: impossibile risalire alla sua vita privata. Unica informazione nota è che è di Roma e che il nome lo ha scelto in omaggio a Junior Kelly, cantante reggae giamaicano.