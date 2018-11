A Salerno inaugurate 'Luci d'artista'

SALERNO, 9 NOV - È il mare uno dei temi predominanti della tredicesima edizione di Luci d'Artista, evento inaugurato questo pomeriggio a Salerno e che proseguirà fino al 20 gennaio. L'accensione delle luminarie, quest'anno installate dalla Blachere Illumination, è avvenuta alle 17,15 in villa comunale, alla presenza del sindaco di Salerno, Enzo Napoli. Assente per la prima volta il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, trattenuto a Caserta da impegni istituzionali. Tante le luminarie richiamanti il mare: le conchiglie in Piazza Sedile del Campo, le meduse tra i vicoli del centro storico, ippocampi e pesci a sovrastare un fondale marino in Piazza Sant'Agostino. In Piazza Flavio Gioia l'azienda francese ha invece pensato di realizzare un grande tempio di Poseidone dinanzi al quale vi è un carro trainato da animali marini e guidato da un Babbo Natale che impugna un tritone. Su Corso Vittorio Emanuele, invece, l'omaggio alla Costiera Amalfitana con i caratteristici limoni che sovrastano l'arco degli innamorati.