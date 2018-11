I 90 anni di Ennio Morricone

ROMA, 9 NOV - C'è una meravigliosa schizofrenia nella vita artistica di Ennio Morricone (nato a Roma il 10 novembre 1928) che festeggia i 90 anni col passo dell'eterno ragazzo dal fare introverso che da sempre lo caratterizza: ha composto più di 500 melodie, spesso immortali, per il cinema e la tv, il suo tocco da arrangiatore ha caratterizzato la musica pop italiana degli anni '60, ma la sua vera passione resta la musica sinfonica, la sperimentazione e l'innovazione musicale, sulla scia di un maestro come Goffredo Petrassi e delle improvvisazioni del gruppo Nuova Consonanza cui contribuì a dare nuova linfa fin dal 1964. Morricone siede nel ristretto pantheon dei più grandi musicisti da cinema di sempre come confermano la stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, l'Oscar alla carriera del 2007, la miriade di premi e perfino l'intestazione di un asteroide. Dal sodalizio con Sergio Leone a Quentin Tarantino, la sua musica gli ha assicurato fama oltre il cinema con più di 70 milioni di dischi venduti.